Mariah Carey e Brian Tanaka si sarebbero lasciati dopo sette anni

Mariah Carey e il suo fidanzato di lunga data, Bryan Tanaka, avrebbero deciso di lasciarsi. Il motivo? Secondo Page Six, il desiderio da parte del ballerino di avere dei figli. Una fonte anonima avrebbe svelato che, i 14 anni di differenza che intercorrono tra i due, li hanno portati a volere cose diverse. Tanaka, 40 anni, vorrebbe dei figli. Carey, che di anni ne ha 52, non sarebbe invece intenzionata a diventare (di nuovo) madre.

Due desideri diversi

Mariah Carey ha già due bambini, i gemelli dodicenni Moroccan e Monroe avuti dall'ex marito Nick Cannon. Bryan Tanaka, invece, non ha figli suoi. Questa differenza, e i due diversi progetti per il futuro, avrebbero portato la coppia a dirsi addio dopo sette anni di vita insieme. Sebbene una conferma ufficiale non sia arrivata, la cantante è effettivamente partita da sola per la sua vacanza ad Aspen (ogni inverno, si regala una breve fuga in Colorado). Non solo: il compagno (ex?) non è presente tra i ballerini del Merry Christmas One and All partito lo scorso novembre dallo Yaamava Resort & Casino di Highland, in California. Un fatto stranissimo, se si pensa che Tanaka ha esordito tra i ballerini di Mariah Carey nel 2006, dieci anni prima che quella collaborazione si trasformasse in una storia d'amore. "Ora vuole iniziare ad avere la sua vita", ha spiegato a Page Six un'altra fonte. Che sia proprio questa rottura, il momento difficile a cui la popostar si riferiva nel corso dell'ultima intervista a PEOPLE?