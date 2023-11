Il siparietto di Mariah Carey: prende lo spazzolone e pulisce il palco

Spettacolo

Le 12 frasi più famose delle canzoni a tema Natale

A pochi giorni dal Natale, basta fare una passeggiata per sentir risuonare solo canzoni a tema. Dalle classiche a quelle più recenti, questo è il periodo dell’anno in cui tutti, o quasi, sono pervasi dallo spirito natalizio. Ecco quali sono le canzoni di Natale più famose e le loro frasi più significative

All I want for Christmas is you, Mariah Carey. “I don’t care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, all I want for Christmas is you”. Traduzione: “Non mi interessano i regali sotto l’albero di Natale. Io voglio solo te più di quanto tu possa immaginare. Realizza il mio desiderio, tutto quello che voglio per Natale sei tu”

Last Christmas, Wham. “Last Christmas I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I’ll give it to someone special”. Traduzione: “Lo scorso Natale ti ho donato il mio cuore ma appena il giorno dopo lo hai dato via. Quest’anno, per salvarmi dalle lacrime, lo darò qualcuno di speciale”