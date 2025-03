Geolier in concerto a Milano, la possibile scaletta

La scaletta

La scaletta di Geolier a Milano non è stata ufficializzata. Tuttavia, è probabile che replichi la setlist della data zero di Jesolo:

Per sempre

Money

So fly

Si stat’ tu

Me vulev fa ruoss

Tu ed io

Narcos

Moncler

Ricchezza

Episodio d’amore

Chiagne

Maradona

Smith & Wesson

Capo

Nu parl, nu sent, nu vec

2 secondi

Il male che mi fai

Vogl sul a te

Na catena

Emirates

Mai per sempre

L’ultima poesia

I p’ me, tu p’ te

Napoletano

Che sole oggi

X caso

M’ manc

Campioni in Italia

Cadillac

El pibe de oro

500K

P Secondigliano

Reale

Nun sacc’ perdere

Come vuoi

Finché non si muore

Give You My Love