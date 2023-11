Mariah Carey al lavoro su nuova musica

L’artista ha aggiunto: “Ieri siamo stati in studio di registrazione per lavorare a qualcosa con un coro, una nuova canzone. Quindi, è entusiasmante”. La cantante non ha rilasciato ulteriori dettagli mantenendo quindi il massimo riserbo, non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.

Una carriera iconica che ha reso Mariah Carey una leggenda del pop e non solo. La cantante statunitense è tra le artiste di maggior successo nella storia della musica, nelle scorse ore Juju Chang ha intervistato la voce di We Belong Together che ha parlato del imminente tour natalizio e del suo amore per le festività. Successivamente, Mariah Carey ha raccontato di essere al lavoro a nuova musica: “Ho iniziato a lavorare alla scrittura di nuove canzoni”.

Per quanto riguarda i singoli spazio a Without You, All I Want For Christmas Is You, Fantasy, It’s Like That, Touch My Body e Obsessed.