Nel 1991 Michael Jackson arrivò alla notte degli Oscar in compagnia di Madonna (che per l'occasione si vestì con un look old Hollywood in stile Monroe). Le sorelle Kardashian nel 2017 hanno ben pensato di far rivivere ai loro fan questo momento a dir poco iconico

Un outfit di Kim Kardashian è diventato un costume di Halloween