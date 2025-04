Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono sposate

Chi è Dylan Meyer

Nel novembre del 2019, Kristen Stewart ha raccontato di aver incontrato Dylan Meyer, di professione sceneggiatrice, su un set cinematografico sei anni prima. Pur non specificando quale, Meyer ha scritto e recitato in diversi film e serie TV. Ha co-scritto e prodotto esecutivamente il film Netflix del 2016 XOXO, con Sarah Hyland, ha scritto episodi della serie fantascientifica Miss 2059 e si è occupata dei cortometraggi Loose Ends (2015) e Rock Bottom (2019). Come attrice, ha recitato nel corto The Death and Return of Superman (2011), Wrestling Isn’t Wrestling (2015) e Jem Reacts to the New Jem and the Holograms Trailer (2015).

La notizia del suo fidanzamento con Kristen Stewart risale al 2 novembre 2021. "Ci sposiamo, lo faremo sicuramente", ha detto Stewart. "Volevo che mi chiedesse di sposarla, credo di aver spiegato in modo molto preciso ciò che volevo e lei ha centrato il punto. Ci sposiamo, sta succedendo", ha detto all'epoca l'attrice.