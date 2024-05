Kristen Stewart nel cast Flesh of the Gods, un nuovo film con vampiri

L'attrice statunitense diventata famosa per il ruolo di Bella Swan, protagonista dell'adattamento cinematografico della serie di romanzi della scrittrice americana Stephenie Meyer (la saga di Twilight), torna al genere vampiresco. Ma questo nuovo titolo che sembra essere l'opposto di quello che l’ha resa celebre in tutto il mondo: niente romanticismo fantasy e vampiri ben più cattivi, intriganti e seducenti anche per i fan dell'horror di prima scelta



Kristen Stewart torna al genere dei vampiri, un genere cinematografico che l’ha lanciata nel mondo dello showbiz nell’ormai lontano 2008.



L'attrice statunitense diventata famosa per il ruolo di Bella Swan (da lei ricoperto dal 2008 al 2012) - che è la protagonista dell'adattamento cinematografico della serie di romanzi della scrittrice americana Stephenie Meyer, ossia la saga di Twilight - torna al genere vampiresco con un nuovo titolo. Il nuovo progetto cinematografico a cui partecipa, però, sembra essere l'opposto di quello che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Niente romanticismo fantasy, zero vampiri bellocci che possono starsene anche al sole senza perire: stavolta il vampirismo è una cosa seria, nel senso che i non morti con cui avrà a che fare potrebbero finalmente appagare i palati dei fan dell'horror di prima scelta. Questo nuovo titolo è Flesh of the Gods e vedrà Stewart nei panni della protagonista, affiancata da Oscar Isaac.



Il film è scritto da Andrew Kevin Walker (Seven) e diretto da Panos Cosmatos (Mandy).



Raoul (Isaac) e Alex (Stewart) nella Los Angeles degli anni ’80

La pellicola è ambientata nella Los Angeles degli anni ’80 e racconta la storia della coppia sposata composta da Raoul (Isaac) e Alex (Stewart).

Raoul e Alex si trovano immersi in un mondo glamour di edonismo che è connotato da una buona dose di surrealismo, emozioni forti e violenza. Ogni sera, Raoul e Alex scendono dal loro lussuoso grattacielo per avventurarsi nel regno della notte della città. In una di queste avventure post tramonto, si imbatteranno in una figura misteriosa ed enigmatica, conosciuta come Nameless (Senza Nome). Costui è attorniato da un folto gruppo di festaioli incalliti. Benché per adesso non ci siano ancora tanti dettagli della trama di Flesh of the Gods, si può notare già quanto questo progetto si differenzi da Twilight, per la gioia di chi ama i vampiri più tradizionali e "seriamente" intesi.

Kristen Stewart e il genere dei vampiri La saga di Twilight è stata l'unica incursione di Kristen Stewart nel genere dei vampiri. Non si tratta però dell'unica sua esperienza nel genere dell’orrore, dato che l’attrice americana ha recitato in vari film horror nel corso della sua carriera, per esempio The Messengers e Underwater. Tuttavia la saga di Twilight è lungi dall’essere qualcosa di horror, e lungi forse anche dall’essere qualcosa sui vampiri…

In effetti gli appassionati di orrore e vampiri non trovano nei film con protagonisti Pattinson e Stewart ciò che solitamente cercano da una pellicola. Invece lo trovano eccome i fan dei film romantici fantasy. Sebbene la storia si concentri su vampiri che diventano sia alleati che nemici dei protagonisti nel corso dell’intera epopea, la visione vampiresca di Meyers è assai lontana da quella tradizionale del genere dell’orrore, come fa notare Adrienne Tyler su Screen Rant.

I vampiri di Meyers nulla hanno dei vampiri della tradizione horror I non morti di Meyers sono vampiri abbastanza inediti, e sui generis. Non muoiono alla luce del sole, la loro pelle scintilla, i loro occhi cambiano colore a seconda di cosa si nutrano (se esseri umani o se animali), e tutti hanno un potere speciale. Secondo Adrienne Tyler di Screen Rant (e secondo molti detrattori dell’opera di Meyers), le caratteristiche appena citate avrebbero “reso i vampiri di Twilight ridicoli”. Invece il nuovo film Flesh of the Gods sembrerebbe orientarsi più verso quel tipo di vampiro seducente e intrigante nato in seno a molta della tradizione horror sia statunitense che europea.

Kristen Stewart, una carriera rosea

La carriera di Kristen Stewart è iniziata nei primi anni 2000. Il ruolo che le ha dato ampia riconoscibilità è stato quello di Sarah Altman in Panic Room di David Fincher, film in cui ha recitato accanto a Jodie Foster. Dopo aver recitato in pellicole come Zathura: A Space Adventure, The Messengers, Into the Wild e Jumper, la grande occasione per lei è arrivata nel 2008 quando è stata scelta per interpretare Bella Swan nell'adattamento cinematografico del romanzo d'esordio di Stephenie Meyers, Twilight.

È così che Stewart si è calata nei panni dell'adolescente mortale Bella Swan, che, dopo essersi trasferita a Forks, Washington, assieme a suo padre, incontra il vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson), di cui si innamorerà perdutamente. Nel frattempo, il fenomeno Twilight è cresciuto ulteriormente a ogni libro pubblicato. E, soprattutto, a ogni adattamento dei volumi fatto per il grande schermo. In tutti i film della saga, Stewart ha interpretato Bella. L'attrice sta tornando ai suoi amati vampiri oltre un decennio dopo l'uscita di The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2.