Adolescence, il governo inglese farà proiettare la serie nelle scuole

Un dibattito necessario sulle influenze digitali

L'annuncio è stato dato durante un incontro tra il leader del Partito Laburista e primo ministro inglese dal 5 luglio 2024, Keir Starmer, i creatori della serie, associazioni benefiche e alcuni giovani, svoltosi presso l'ufficio del Primo Ministro a Downing Street.

In occasione dell'incontro, Starmer ha sottolineato l'importanza di affrontare le problematiche sollevate dalla serie, dichiarando: "Questa iniziativa è fondamentale per aiutare gli studenti a comprendere meglio come la comunicazione online stia cambiando, e come affrontare i contenuti che possono influenzarli negativamente. È cruciale che i giovani abbiano gli strumenti necessari per discuterne apertamente."

L'obiettivo del progetto è fornire agli studenti un'opportunità di riflessione sui temi trattati nella serie, incoraggiando conversazioni critiche sulle esperienze online e sulle sfide sociali che i ragazzi affrontano oggi.