Twilight diventerà una serie TV: l'esclusiva dell'Hollywood Reporter

Buon Compleanno a Robert Pattinson. Nato il 13 maggio 1986 a Londra, l’attore compie oggi 35 anni. Sono molti i film di successo in cui ha interpretato personaggi amatissimi dal pubblico, da Cedric Diggory in “Harry Potter e il calice di fuoco” a Edward Cullen nella saga di "Twilight", fino a Neil in “Tenet”. Ecco i suoi ruoli più famosi