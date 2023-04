Harry Potter, la serie tv tratta dai libri di J.K. Rowling è ufficiale

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

È ufficiale: Harry Potter diventerà una serie tv basata sui libri di J.K. Rowling, che sarà la produttrice esecutiva. Il 12 aprile David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, ha annunciato il progetto durante la presentazione del nuovo servizio di streaming che nascerà dall’unione di Discovery+ e di HBO Max, che si chiamerà semplicemente Max. Come riportato da The Hollywood Reporter, i vertici del servizio hanno definito la serie “fedele” a ciascuno dei sette libri della saga di Harry Potter, pubblicati tra il 1997 e il 2007, e costituirà “una serie decennale prodotta con gli stessi maestria epica, amore e cura per i quali questo franchise mondiale è noto”. Restano ancora ignoti gli sceneggiatori e lo showrunner, mentre il progetto coinvolgerà “un nuovo cast per guidare una nuova generazione di appassionati, pieno di dettagli fantastici, personaggi molto amati e luoghi teatrali che i fan di Harry Potter hanno amato per più di 25 anni”. Le nuove avventure della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts non scardineranno però la tradizione, perché “gli originali, classici e amati film rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale”. La scrittrice Rowling ha aggiunto che “l’impegno di Max nel preservare l’integrità dei miei libri è importante per me, e non vedo l’ora di far parte di questo nuovo adattamento che consentirà un grado di profondità e di dettaglio che solo una serie televisiva di lunga durata può offrire”. Il budget riservato allo sviluppo del progetto sarà paragonabile a quello impiegato per Game of Thrones e House of the Dragon e, secondo Deadline, la serie uscirà tra il 2025 e il 2026.