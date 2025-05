Scrubs, Zach Braff torna nel reboot della serie nei panni di J.D.

L’attore e regista statunitense diventato una star nei primi anni Duemila grazie al suo ruolo nei panni di J.D. si prepara a tornare in corsia. Braff è pronto a rimettersi il camice, per la gioia dei fan. È giunta da oltreoceano la notizia che è ufficialmente coinvolto nel reboot in lavorazione presso la rete americana ABC. L’attore riprenderà il ruolo iconico del dottor John Dorian, portando con sé il tono ironico e malinconico che ha reso celebre la sitcom ambientata tra le corsie dell’ospedale del Sacro Cuore

Zach Braff tornerà nel reboot della serie cult Scrubs - Medici ai primi ferri (che nel titolo originale - così come nei cuori dei fan di tutto il mondo - è semplicemente Scrubs).

L’attore e regista statunitense - diventato una star nei primi anni Duemila grazie al suo irresistibile ruolo nei panni di J.D. sul set del medical comedy show - sta per tornare in corsia. Fan di Scrubs, preparatevi perché Braff è pronto a rimettersi il camice. È giunta da oltreoceano la notizia che il divo è ufficialmente coinvolto nel reboot attualmente in lavorazione presso la rete americana ABC. L’attore riprenderà il ruolo iconico del dottor John Dorian, portando con sé il tono ironico e malinconico che ha reso celebre la sitcom ambientata tra le corsie dell’ospedale del Sacro Cuore.

Uno dei volti più amati della TV dei primi anni Duemila fa quindi parte di un’operazione nostalgica, di un ritorno a lungo desiderato. Il progetto di rilancio della serie era stato ventilato già lo scorso dicembre, quando era emersa la notizia di una nuova versione dello show ancora nelle sue fasi iniziali.

A guidare l’operazione sarà Bill Lawrence, autore e creatore della serie originale, che stavolta agirà solo in qualità di produttore esecutivo. Il suo ruolo di showrunner sarà affidato ad altri, ma la sua presenza garantisce continuità creativa. L’idea di un revival è da tempo nelle corde sia di Lawrence sia dello stesso Braff, i quali non hanno mai nascosto la volontà di riunire il vecchio gruppo per riportare in vita l’universo di Scrubs. Tuttavia, per avviare il progetto è stato necessario superare gli ostacoli contrattuali fra Disney, che possiede i diritti della serie attraverso 20th Television, e Warner Bros. Television, dove Lawrence ha un accordo esclusivo per la produzione di contenuti. Ma, del resto, se c'è una cosa che Bill Lawrence (e Zach Braff) non possono dire - e cantare - è "I'm No Superman": nonostante la sigla di Scrubs dica proprio così (è la canzone della band americana Lazlo Bane intitolata Superman), questi due hanno dimostrato eccome di essere supereroi del piccolo schermo...