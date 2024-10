Scrubs, parla il creatore: ipotesi reboot/revival "molto vicina"

Bill Lawrence, che ha ideato lo show nel 2001, è molto positivo su uno sviluppo della storia. La sua idea è quella di riportare sul set qualche personaggio già noto al pubblico aggiungendo volti nuovi per dare l'idea di come è un giovane medico oggi



Da anni si parla di dare un seguito a Scrubs, la serie televisiva ideata da Bill Lawrence targata ABC, andata in onda per nove stagioni dal 2001 al 2010.

Lawrence, che si è espresso più volte sulla possibilità di una ripresa dello show comedy medical, ha detto che questa volta i realizzatori sono “molto vicini” a trovare un accordo su un sequel che, secondo la sua visione, dovrebbe essere un misto tra un reboot e un revival.

La formula prevederebbe un cast composto da volti vecchi e nuovi poiché, dopo un decennio e mezzo dalla fine dello show, è giusto riportare la storia alla contemporaneità.

Scrubs 2.0 con una parte del cast originale Bill Lawrence ha parlato con Deadline degli sviluppi della discussione sul progetto Scrubs 2.0 che dovrebbe condurre quasi certamente a una ripresa della serie con protagonisti i “medici ai primi ferri”.

Lawrence ha riferito quanto il team creativo sta mettendo a punto e, dal momento che già lo scorso agosto aveva rivelato a LADbible che il sequel di Scrubs si sarebbe fatto “quasi sicuramente”, l'ostacolo principale sarà risolvere la questione dell'etichetta, dal momento che la serie è prodotta dalla 20th Television di Disney e lui, Lawrence, ha un contratto di esclusiva con Warner Bros. TV.

Per il resto, occorrerà sincronizzare gli impegni degli attori da coinvolgere perché per Lawrence, il successo di un sequel di uno show amato quanto Scrubs, dipenderà dal ritorno di una parte del cast originale.

Anche sotto questo profilo, non dovrà insistere particolarmente, poiché gli attori sono davvero entusiasti dell'idea di tornare a lavorare per Scrubs.

“Ci siamo divertiti tutti a passare del tempo insieme”, ha detto Lawrence che dunque ha gettato una luce molto positiva sulla ripresa della serie, per la gioia di milioni di fan. leggi anche Scrubs, il cast si riunisce: novità in arrivo?

Il racconto dei “medici ai primi ferri” Bill Lawrence ha detto che il nuovo Scrubs sarà un prodotto ibrido, a metà tra reboot e revival. Mostrerà, quindi, dove sono e cosa fanno i personaggi che abbiamo lasciato nel 2010 e ne presenterà di nuovi poiché il pubblico capisca cosa anima al giorno d'oggi un giovane a diventare medico.

Il creatore di Scrubs non intende tradire il soggetto originale: Scrubs, in futuro, continuerà ad avere come protagonisti gli specializzandi.

“Penso che lo show abbia funzionato perché si vedono i giovani entrare nel mondo della medicina per rispondere a una chiamata, sono idealisti e molto lontani dal cliché 'dei dottori ricchi che giocano a golf''”, ha detto Lawrence a Deadline. leggi anche Scrubs, Zach Braff apre alla possibilità di una reunion: “Io ci sono”

Zach Braff e Sarah Chalke potrebbe tornare

I membri del cast originale di Scrubs non hanno mai smesso di parlare dello show che ha dato loro tanta notorietà.

Zach Braff e Donald Faison (i mitici medici John Dorian, J.D, e Christopher Turk) hanno creato un podcast, Fake Doctors, Real Friends with Zach + Donald, nel quale rivivono i loro anni nello show.

Lo stesso Braff, che nel frattempo è diventato un navigato regista senza tralasciare la carriera di attore, ha ritrovato Bill Lawrence in Bad Monkey (serie di cui lui è produttore esecutivo) dove ha interpretato ancora un medico.

Sarah Chalke (che è stata la dottoressa Elliott Reid) aveva rilasciato a sua volta interviste in cui diceva che avrebbe adorato partecipare a un revival della serie.

A un certo punto sembrava che il sequel si sarebbe tradotto in un lungometraggio ma adesso il team creativo sembra più orientato a un prodotto a episodi.