Scrubs, Zach Braff apre alla possibilità di una reunion: “Io ci sono”

Scrubs è pronto tornare secondo Zach Braff

Scrubs: Sarah Chalke apre le porte a un revival

Proposta in tv tra il 2001 e il 2010, Scrubs sbarcò agli inizi del 2003 in Italia e andò in onda su MTV fino alla nona e ultima stagione, segnando fin da subito ascolti da record. Da sempre, i fan sono in attesa della grande notizia di un ritorno di J.D., Elliott, Carla, Christopher e del temuto e cinico dottor Cox. In un’epoca in cui E.R. aveva ormai aperto le porte alle serie tv dedicate a ospedali e medici-eroi quasi infallibili, Scrubs si imponeva per il suo sguardo comico e irriverente, portando al centro degli episodi errori, imperfezioni e difetti di aspiranti medici (ben poco navigati) e primari di reparto con pochi scrupoli. Ed è proprio sul desiderio dei fan di vedere a distanza di dieci anni una reunion, che Zach Braff si è pronunciato durante un’intervista a Badtaste. L’attore simbolo della serie tv ha dichiarato che il tema di un ritorno di Scrubs emerge più volte da tempo, in particolare negli ultimi anni, da quando le piattaforme streaming hanno portato alla ribalta prodotti simili, che sono stati in grado di funzionare e calamitare l’attenzione del pubblico. Non solo i tempi sembrano essere maturi, ma anche gli attori sembrano pronti a tornare, tra tutti Zach Braff. “Penso che, chiaramente, funzionerebbe meglio come serie limitata, non come una stagione lunga da venti, ventidue episodi. Posso sicuramente dire, per quel che mi riguarda, che se Bill Lawrence vorrà scriverla, io ci sarò!” ha dichiarato Braff.