Scrubs: Sarah Chalke apre le porte a un revival

Anche Zach Braff pare pronto a tornare nei panni di J.D. in “Scrubs”. Possibile che il nuovo progetto sia un film revival

Si parla da tempo della possibilità di rivedere i protagonisti di “ Scrubs ” in un progetto che dia di nuovo vita all’amata serie TV. Che si tratti di una serie revival o un film conclusivo, i fan sono pronti a tutto, purché venga tutelata la verve artistica delle prime otto stagioni.

approfondimento

Gli attori sembrano ben disposti, come dimostrano le parole di Sarah Chalke, interprete di Elliot Reid. L’attrice è intervenuta durante il podcast “Just for Variety”, mostrandosi ben disponibile a tornare a indossare il camice: “Farei di certo parte di un progetto del genere. Adorerei farlo. È qualcosa di cui abbiamo già parlato. Allo stato attuale le vite di tutti sono così folli. Abbiamo discusso di quanto sarebbe fantastico riuscire a realizzare qualcosa come il cast di ‘Psych’. Credo sarebbe divertente”.

Che si tratti i un revival o un reboot (difficile pensare a un’ipotesi del genere), di uno show o di un film, la gang di “Scrubs” è pronta a rimettersi in gioco. Il vero ostacolo sarebbe rappresentato dagli impegni generali. Un discorso molto simile a quello che da anni viene portato avanti per “Sherlock”.