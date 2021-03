I migliori film da vedere a marzo

4/15

Balto e Togo – La leggenda: 10 marzo su Sky. Avventura commovente ispirata a una storia vera. In Alaska, nel 1925, Leonhard Seppala si cimenta in un’impresa storica per riuscire a portare nella propria cittadina i medicinali contro la difterite per salvare dei bambini. Armato della sua slitta e dei fedeli cani da traino. - ©P12Films