Il principe cerca figlio, ecco il nuovo trailer italiano del film

La trama del film vede Eddie Murphy, ancora una volta nel ruolo di Akeem costretto a partire dopo che suo figlio è fuggito a New York, per fare ritorno nel Queens, il quartiere della Grande Mela dove tutto ebbe inizio. La sua missione? Rintracciare il giovane principe ereditario e riportarlo a casa, aiutato dal suo fidato consigliere Semmi, Arsenio Hall.

"La cosa che mi emoziona di più è che il pubblico vedrà un bel film. Abbiamo nuovi fantastici attori nel cast, tra cui Wesley Snipes, Tracy Morgan, Leslie Jones, Jermaine Fowler, KiKi Layne e mia figlia Bella Murphy, che sono davvero divertenti e che si sono impegnati al massimo. È un gran bel film e sono davvero emozionato di farlo vedere al pubblico. Questo è il momento ideale per tornare a Zamunda, perché è passato un bel po' di tempo da quando abbiamo avuto una grande commedia che si potessero godere davvero tutti. Zamunda è un posto molto divertente, ed è proprio quello di cui il mondo ha bisogno di questi tempi".

approfondimento

Il principe cerca moglie 2, svelata la data di uscita in streaming

Le riprese del film, iniziate il 17 agosto 2019 ad Atlanta , dove è stata usata la villa del rapper americano Rick Ross come location, sono terminate il 9 novembre dello stesso anno.

Il Principe cerca figlio sarà distribuito in streaming oltre 240 paesi e territori su Amazon Prime Video a partire dal 5 marzo del 2021. Come tutti sanno si tratta del sequel del film di John Landis, Il principe cerca moglie uscito al cinema nel 1988. La pellicola conquistò il box office con oltre 288 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo.