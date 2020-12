Il Principe cerca figlio, il trailer del sequel con Eddie Murphy

Trama e cast del sequel del film cult del 1988. Torneranno personaggi amati come Cleo McDowell e Randy Watson

“Il Principe cerca figlio” è il titolo che avrà in Italia il sequel di “Il Principe cerca moglie”. Negli Stati Uniti invece quello originale sarà il seguente: “Coming 2 America”. Amazon Prime Video ha diffuso il primo trailer ufficiale della pellicola con protagonisti Eddie Murphy e Arsenio Hall.

Per poterlo apprezzare in digitale occorrerà attendere il prossimo 22 marzo 2021. A dirigere la commedia è Craig Brewer, mentre Eddie Murphy risulta tra i produttori. Alla sceneggiatura hanno invece lavorato Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield.

Un ritorno al passato per un trailer che mostra svariati personaggi amatissimi dal grande pubblico. Anche in questo caso infatti Eddie Murphy sarà assoluto mattatore, proponendosi in differenti vesti, tra le quali quelle di Randy Watson, cantante soul dall'indimenticata hit "Sexual Chocolate".

