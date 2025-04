Narnia, Emma Mackey entra nel cast del film di Greta Gerwig

L'attrice, che ha già lavorato con la regista in Barbie, sarà la Strega Bianca nell’adattamento del sesto romanzo della saga Le cronache di Narnia di C.S. Lewis. La pellicola dovrebbe uscire il giorno del Ringraziamento del 2026 nei cinema in tutto il mondo e in esclusiva per due settimane prima del debutto su Netflix

Emma Mackey sarà la Strega Bianca nel film Narnia di Greta Gerwig, l’adattamento del sesto romanzo della saga Le cronache di Narnia di C.S. Lewis, intitolato Il nipote del mago. L’attrice, che ha già lavorato con la regista nel 2023 nella pellicola candidata al premio Oscar Barbie, interpretata e prodotta da Margot Robbie, nel nuovo progetto interpreterà la principale antagonista che, finora, sul grande schermo ha avuto il volto di Tilda Swinton nel film Le cronache di Narnia: il leone, la strega e l’armadio del 2005. Mackey si unirebbe a Meryl Streep, che sarebbe in trattative per interpretare Aslan, il leone parlante guardiano di Narnia e guida per i bambini che entrano nel magico mondo. Gerwig ha anche scritto la sceneggiatura della pellicola, che il giorno del Ringraziamento del 2026 dovrebbe uscire nei cinema in tutto il mondo e in esclusiva per due settimane prima del debutto su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), previsto invece a Natale. Nel 2018, la piattaforma di streaming aveva annunciato nuovi progetti basati su Le cronache di Narnia, e Gerwig aveva aderito nel 2020.