Sex Education, Alexander Westwood condannato a 15 anni per violenze

L’attore britannico Alexander Westwood, 24 anni, che ha recitato nella serie tv Netflix Sex Education, è stato dichiarato colpevole di 26 capi d’imputazione ed è stato condannato a 15 anni e mezzo di prigione per violenze sessuali. Le vittime sono un ragazzino, due ragazze adolescenti che prendevano da lui lezioni di recitazione e una donna. Come riporta BBC News, secondo il giudice Neil Chawla, Westwood ha usato la sua popolarità e le sue esperienze professionali per ottenere l’attenzione delle teenager. “Non hai dimostrato nessun rimorso o dimostrato di avere la minima comprensione dell’impatto che le tue azioni hanno avuto sulle tue vittime. La giuria ha respinto la tua storia dove incolpi le vittime. Sei un predatore sessuale seriale ed è diventato parte del tuo stile di vita”, ha detto il giudice secondo The Independent.