Transplant 4 - Sky Serie. La quarta e ultima stagione della serie debutta il 10 febbraio. Quando il dottor Bashir Hamed, un carismatico medico siriano con competenze collaudate in medicina d'urgenza, fugge dalla sua patria devastata dalla guerra, lui e la sorella minore diventano rifugiati e lottano per costruirsi una nuova vita in Canada. Se Bash vuole tornare a essere un medico, deve però rifare la sua formazione medica da zero