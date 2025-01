Yellowjackets 3, la nuova stagione della serie che mixa horror e drama

Introduzione

È uscito il trailer della terza stagione di Yellowjackets, un nuovo capitolo di tensione e mistero nella lotta per la sopravvivenza.

Il pubblico attendeva con ansia il ritorno della serie che ha saputo unire il genere horror e il dramma psicologico con un tocco davvero unico e inimitabile.

Paramount+ ha finalmente rilasciato il video che anticipa ciò che vedremo nel terzo atto. Il debutto avverrà con una première speciale di due episodi, fissata simbolicamente per il giorno di San Valentino 2025 su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q), un contrasto ironico con l’atmosfera oscura e sanguinosa che caratterizza la serie.

La serie televisiva, che ha raccolto un seguito di fan devoti e conquistato il plauso della critica, prosegue con un nuovo capitolo, dove la lotta per la sopravvivenza si intreccia con tensioni psicologiche, segreti inconfessabili e relazioni sempre più complesse.



Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su Yellowjackets 3.

Nel frattempo, potete guardare il trailer della terza stagione della serie nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. L’appuntamento con Yellowjackets 3 è su Paramount+, dal 14 febbraio 2025.