Sirens, trama, cast e cosa sapere della serie con Julianne Moore

Sirens è una storia di donne con protagonista un trio di formidabili star capitanato da Julianne Moore, attrice tra le più premiate della sua generazione, perfetta nei panni sontuosi di Kiki, enigmatica moglie di un miliardario che sembra tenere in scacco tutte le persone che la circondano.

Nei panni di Devon c'è Meghann Fahy, che si è fatta già apprezzare nella seconda stagione di The White Lotus e nel recente Drop - Accetta o rifiuta. Simon è Milly Alcock, diventata popolare con la serie House of the Dragon e coinvolta come protagonista del lungometraggio DC Studios Supergirl - Woman of Tomorrow, atteso per l'estate del 2026.

Kevin Bacon, di recente star della serie Prime Video The Bondsman, qui è Peter Kell, il marito di Kiki.

Nel cast ci sono anche Glenn Howerton, Bill Camp, Lauren Weedman e altri volti noti della serialità a stelle e strisce.