Supergirl, la prima foto di Milly Alcock dal set del film

James Gunn ha annunciato l'inizio delle riprese del cinecomic con protagonista la star di "House of the Dragon" attraverso uno scatto in cui l'australiana è mostrata di spalle.

La pellicola arriverà al cinema nel 2026, dopo l'atteso "Superman"



James Gunn e Craig Gillespie hanno avviato ufficialmente i motori della grande macchina di Supergirl: Woman of Tomorrow, l'atteso secondo lungometraggio del DCU, il nuovo universo DC guidato da Peter Safran e Gunn.

La pellicola che negli Stati Uniti arriverà nelle sale il 26 giugno 2026 è ufficialmente in fase di riprese, come conferma lo stesso Gunn con un nuovo e interessantissimo post fotografico che mostra la protagonista, Milly Alcock, di spalle.

L'attrice australiana fa così il suo ingresso nell'universo dei supereroi come Kara Zor-El, personaggio per cui era stata scelta circa un anno fa.



La prima foto sul set, di spalle Il 2025 sarà un anno importante per i fan delle avventure tratte dai fumetti DC poiché, con l'inizio della lavorazione di Supergirl: Woman of Tomorrow, abbiamo ragione di credere che i prossimi mesi saranno ricchi di aggiornamenti di prima mano sul progetto diffusi dallo stesso James Gunn che è diventato praticamente la fonte ufficiale dello stato dei progetti DC Studios e Warner Bros. Pictures.

Così come ha fatto (e sta facendo) per Superman, del quale ha condiviso vari scatti dal set fin dalla sua apertura, Gunn ha acceso la curiosità del pubblico e dei fan dando avviso dell'arrivo di Alcock sul set.

La ventiquattrenne australiana, che per ora si è fatta conoscere per la partecipazione ad alcune serie televisive ma principalmente per House of the Dragon dove interpreta la giovane Rhaenyra Targaryen, nella foto mostra una capigliatura bionda, lunga e mossa, in linea con l'estetica del suo personaggio.

Sappiamo, da alcune indiscrezioni riportate dall'Hollywood Reporter, che la sua prima apparizione sullo schermo nei panni di Zara Kor-El sarà all'interno di Superman.

L'attrice debutterà dunque sul grande schermo ben un anno prima del film dedicato al Supergirl, la cugina kriptoniana dell'eroe interpretato da David Corenswet.

Leggi anche Supergirl: Woman of Tomorrow, a Jason Momoa il ruolo di Lobo

James Gunn: "Milly è in tutto e per tutto Supergirl" La foto di Milly Alcock è comparsa anche sulle pagine social di DC (nonché sul profilo dell'attrice) ma un vero commento allo scatto è arrivato da James Gunn, emozionatissimo per l'inizio ufficiale di questa nuova avventura cinematografica.

"Mi emoziona vedere le telecamere girare ai Warner Bros. Studios per Supergirl, con con Craig Gillespie al timone e la fenomenale Milly Alcock nei panni della nostra Kara Zor-El", ha scritto Gunn sotto la foto.

L'autore e produttore ha aggiunto una nota personale sull'attrice, secondo lui perfetta per la parte: "Milly è in tutto e per tutto la Supergirl unica immaginata da Tom King, Bilquis Evely e Ana Nogueira".

Gun menziona fumettista, illustratrice e sceneggiatrice del film: per lui, evidentemente, la corrispondenza tra il personaggio sulla carta e quello sullo schermo conta parecchio.

In attesa di conoscere dettagli più accurati sulla trama, per ora sappiamo che in questa avventura la protagonista, al suo ventunesimo compleanno, partirà per un viaggio attraverso la galassia con Krypto per una “ricerca omicida di vendetta” affiancata da Ruthye, conosciamo già alcuni membri del cast della pellicola.

Per ora sono stati svelati i nomi di Matthias Schoenaerts, nei panni del criminale che ha ucciso il padre di Ruthye, Eve Ridley come Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz come Zor-El, il padre di Supergirl ed Emily Beecham nel ruolo della madre di Supergirl.

Jason Momoa sarà il mercenario Lobo.

Leggi anche Superman, nel primo teaser trailer del film c'è anche Krypto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie