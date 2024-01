Milly Alcock sarà Supergirl nel prossimo film DC

La star di “House of the Dragon” darà il volto a Kara Zor-El sul grande schermo e, secondo le indiscrezioni, il suo debutto nel DC Universe sarebbe in “Superman: Legacy” al fianco di David Corenswet



Dopo le anticipazioni di Deadline, James Gunn e i DC Studios hanno ufficializzato l'ingresso di Milly Alcock nel nuovo universo cinematografico DC.

L'attrice, che si è fatta apprezzare nel ruolo di Daenerys Targaryen in House of the Dragon, indosserà presto il mantello di Supergirl già vestito da Sasha Calle nel recente The Flash.

“Milly è una giovane attrice talentuosa in modo fantastico e sono incredibilmente entusiasta per il fatto che farà parte del DCU”, ha scritto Gunn nei post apparsi sui suoi profili social ufficiali sotto i quali si è aperto il dibattito tra i fan, già divisi sulla nuova arrivata, come sempre succede quando viene annunciato un nuovo interprete di un personaggio dei fumetti per un progetto per la tv o per il grande schermo.

L'annuncio di James Gunn Milly Alcock ha atteso l'annuncio ufficiale di Gunn e dei DC Studios per pubblicare sul suo profilo Instagram ufficiale l'annuncio del suo ingresso nella famiglia DC. Il suo post con Kara/Supergirl a fumetti rivela tutto l'entusiasmo della ventitreenne australiana per la nuova avventura che la vedrà protagonista del mondo dei cinecomic per una stagione che potrebbe rivelarsi molto lunga.

Alcock ha sbaragliato la concorrenza, piuttosto ampia, delle colleghe che ambivano al ruolo.

Stando alle parole di James Gunn, l'attrice ha colpito i produttori con dei provini molto positivi che hanno convinto tutti del fatto che lei fosse l'interprete giusta per la parte.

Prima del suo, erano stati fatti i nomi di altre giovani attrici, da Emilia Jones, già apparsa nell'apprezzatissimo CODA - I segni del cuore e nella serie tv Locke & Key, a Meg Donnelly, protagonista in The Winchesters e anche voce all'eroina nei titoli animati del Tomorrowerse.

Lasciata indietro anche Sasha Calle che era apparsa come Supergirl in The Flash, la pellicola del 2022 con Ezra Miller, pellicola diretta da Andy Muschietti. approfondimento The Flash, la recensione del film con Ezra Miller

Alcock eroina di Supergirl: Woman of Tomorrow Secondo Screen Rant, il casting per Supergirl è stato vinto da Milly Alcock - giunta alle selezioni finali insieme a Meg Donnelly - poiché l'attrice ha la personalità perfetta per incarnare la nuova versione dell'eroina immaginata da Gunn.

L'attrice sarà la star principale di Supergirl: Woman of Tomorrow, pellicola annunciata circa un anno fa come progetto tra i primi da sviluppare del nuovo corso del DC Cinematic Universe.

Basato sull'omonimo fumetto, il titolo presenterà una Supergirl che appare cinica e indurita dagli anni difficili in cui è sopravvissuta alla distruzione del suo pianeta. Alcock, che ha compiuto nel 2023 ventitré anni, ha più o meno la stessa età dell'eroina della storia: nel fumetto, Supergirl compie, infatti, ventuno anni.

Alcock può comunque contare su una nutrita fanbase che l'ha apprezzata nello spinoff de Il Trono di Spade, ruolo che le ha fatto ottenere diverse candidature come Migliore attrice in una serie drammatica nel 2023, tra cui quella ai Critics' Choice Television Awards.

Screen Rant ritiene che il suo debutto sul grande schermo arriverà nel 2025 nell'ambito di Superman: Legacy, la pellicola con David Corenswet nei panni dell'iconico supereroe DC. La data di uscita dell'atteso cinecomic è fissata per l'11 luglio 2025. leggi anche House of the Dragon, la seconda stagione su Sky in estate. Il teaser

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly (@millyalcock) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie