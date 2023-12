House of the Dragon, la seconda stagione su Sky in estate. Il teaser

Torna con nuovi episodi il prequel de Il Trono di Spade. Ispirato a Fuoco e Sangue di George R.R. Martin. Nell'estate 2024 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Sky rilascia il teaser trailer e la key art dei nuovi, attesissimi episodi di House of the Dragon. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin e ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” sulla storia della Casa Targaryen, la serie HBO e Sky Exclusive tornerà con la nuova stagione nell’estate 2024 su Sky e in streaming solo su NOW.