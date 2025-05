Fuori, cast del film con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis

9/9 Credits photo: Mario Spada

Ricordiamo che Fuori di Mario Martone è attualmente in concorso al Festival di Cannes per la Palma d’oro. La pellicola è uscita al cinema ieri, giovedì 22 maggio 2025, distribuita da 01 Distribution. Questo film rappresenta un’opera intensa e indispensabile. Ispirato ai libri L’università di Rebibbia e Le certezze del dubbio di Goliarda Sapienza, offre un viaggio profondo attraverso i temi dell’identità, del pensiero femminile e della resistenza, in cui la scrittura si trasforma in uno strumento di sopravvivenza e di ascolto