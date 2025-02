11/11 PH Simona Panzini

I cast e i realizzatori de L'Arte della Gioia a Roma, all'appuntamento per la stampa al cinema Barberini. La serie evento in sei episodi sarà disponibile dal 28 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie andrà tutti i venerdì in prima serata su Sky Atlantic

