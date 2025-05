Cannes 2025, 7 minuti di applausi per Fuori di Mario Martone. VIDEO

Caldissima accoglienza per il film italiano in concorso alla 78esima edizione della rassegna. Il regista presente con tutto il cast a Cannes. Al Grand Theatre Lumiere anche il direttore generale del festival Thierry Fremaux

Un lungo applauso ha accolto Fuori , film di Mario Martone in concorso al Festival di Cannes e in sala dal 22 maggio con 01. In un Grand Theatre Lumiere pieno, tanti sono stati i 'bravo' che nel corso di un’ovazione durata sette minuti sono stati rivolti al regista e al cast composto da Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie. In sala era presente anche il delegato generale del festival Thierry Fremaux.

Accanto a Valeria Golino recitano Matilda De Angelis ed Elodie, giovani ex detenute con cui Goliarda Sapienza ha condiviso l’esperienza in carcere e che diventano, nel corso di un’estate, sue amiche e compagne di rinascita.

il cast tecnico e la produzione

Il film è tratto da un soggetto di Ippolita di Majo, la sceneggiatura è firmata da Mario Martone e Ippolita di Majo.

La fotografia è a cura di Paolo Carnera, il montaggio di Jacopo Quadri, le musiche originali di Valerio Vigliar, la scenografia di Carmine Guarino, i costumi di Loredana Buscemi, il suono in presa diretta di Maricetta Lombardo.

Fuori è prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri, Annamaria Morelli ed è coprodotto da Toufik Ayadi, Christophe Barral, Jean Labadie, Alice Labadie.

È una coproduzione Italia-Francia: INDIGO FILM con RAI CINEMA e THE APARTMENT, società del gruppo FREMANTLE, per l'Italia; SRAB FILMS, LE PACTE PRODUCTION per la Francia, in collaborazione con FREMANTLE.