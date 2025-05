Festival di Cannes 2025, la prima clip del film The Mastermind

In attesa della presentazione in anteprima mondiale il 23 maggio, Mubi ha diffuso le prime immagini del protagonista, un falegname disoccupato diventato ladro d’arte dilettante che pianifica il suo primo grande colpo

Mubi ha diffuso la prima clip ufficiale di The Mastermind, il film di Kelly Reichardt con Josh O’ Connor in Concorso al Festival di Cannes (LO SPECIALE), dove sarà presentato in anteprima mondiale venerdì 23 maggio. Come recita la sinossi ufficiale, “in un tranquillo angolo del Massachussetts, intorno al 1970, JB Mooney, un falegname disoccupato diventato ladro d’arte dilettante, pianifica il suo primo grande colpo. Quando le cose vanno a rotoli, la sua vita va in frantumi”. Il cast include anche Alana Haim (Licorice Pizza), John Magaro, Hope Davis, Bill Camp, Gaby Hoffmann, Amanda Plummer, Eli Gelb, Cole Doman, Javion Allen, Matthew Maher e Rhenzy Feliz.