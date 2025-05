Cannes 2025, Sean Penn e soldati ucraini sul red carpet con Bono Vox

Sulla Croisette, l'attore sfila con un gruppo di soldati ucraini accanto al frontman degli U2, per la premiere di Bono: Stories of Surrender, il documentario diretto da Andrew Dominik. L’apparizione accolta da lunghi applausi della folla presente

A lasciare il segno non è stato solo il tappeto rosso costellato di flash, ma la potente immagine di Sean Penn che ha sfilato insieme a un gruppo di soldati ucraini. Un gesto simbolico, carico di significato, che ha ricevuto un’ovazione dal pubblico presente. I militari, in uniforme, hanno camminato fianco a fianco con l’attore e regista americano, noto per il suo impegno a favore dell’Ucraina sin dallo scoppio del conflitto con la Russia.

Il Festival del Cinema di Cannes (LO SPECIALE ) si conferma ancora una volta non solo un palcoscenico per il glamour e il cinema d’autore, ma anche un luogo dove la cultura può farsi veicolo di messaggi profondi e urgenti. Nella serata dedicata alla proiezione speciale del documentario Bono: Stories of Surrender di Andrew Dominik, due icone dell’impegno civile e artistico – Sean Penn e Bono Vox – hanno unito le forze in un’apparizione memorabile sulla celebre Montée des Marches.

Una presenza che parla al cuore dell’Europa

Quella di Penn non è una scelta casuale né isolata. L’attore aveva già fatto parlare di sé nei mesi passati per aver documentato il conflitto in Ucraina e per aver incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. A Cannes, la sua presenza insieme ai soldati è apparsa come un gesto di solidarietà tangibile, un modo per portare sotto i riflettori internazionali la resistenza ucraina e il coraggio di chi combatte ogni giorno sul campo.

La loro presenza al fianco di Bono – altro grande attivista, da sempre in prima linea per i diritti umani e la pace – ha trasformato la premiere del documentario in un evento dalla forte risonanza politica e sociale.