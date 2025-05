È finalmente uscito il primo trailer di Stories of Surrender, il documentario dedicato a una delle figure più influenti della musica, della cultura, dell’arte e anche dell’attivismo: Bono Vox.

Il frontman degli U2 si racconta senza filtri nel docu-film che mette a nudo la figura del celebre leader della band irlandese e che avrà la sua anteprima mondiale al Festival di Cannes, confermandosi come uno degli eventi più attesi della rassegna.

Il video che anticipa cosa vedremo nell’attesissimo progetto di Apple Original Films (il trailer è disponibile nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo) preannuncia ciò che il pubblico avrà nel piatto a breve: un ritratto intimo e poetico di una leggenda del rock.

Il progetto cinematografico trae ispirazione dallo spettacolo teatrale Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…, portato in scena da Bono stesso. Definito come “una coraggiosa ed evocativa esplorazione visiva”, il film abbandona il tradizionale formato documentaristico per trasformarsi in un racconto personale fatto di ricordi, suoni e riflessioni.

Potete guardare il trailer del documentario Stories of Surrender nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Bono: “Questa è la mia storia”

“Questa è la mia storia”, si sente affermare da Bono nel trailer. “E ci sono bloccato dentro”, aggiunge il musicista.

Non si tratta soltanto di un viaggio artistico, ma anche profondamente umano. Il cantante ripercorre infatti tra le immagini in bianco e nero alcuni momenti che hanno segnato la sua esistenza, come la morte prematura della madre, avvenuta quando lui aveva solo 14 anni.

“L’ultima volta che ho visto mia madre viva è stato al funerale di suo padre. Lo so, sembra fin troppo irlandese. La reazione di mio padre a questa tragedia fu di non parlarne mai più”, spiega Bono nel film Stories of Surrender.



Legami che forgiano un’esistenza

Il cuore pulsante del documentario Stories of Surrender è il rapporto tra Bono e le persone che hanno attraversato la sua vita. Nonostante il successo planetario, l’artista irlandese riconosce che ciò che davvero definisce la sua esperienza sono i rapporti umani.

“Alla fine, la cosa più straordinaria della mia vita sono le persone con cui ho dei legami”, afferma. “Ho incontrato mia moglie, Ali, la stessa settimana in cui sono entrato negli U2”.

Attraverso queste confessioni, emerge la storia di un uomo che, pur essendo diventato un’icona globale, non ha mai perso il contatto con le radici della propria identità.



Tecnologia e narrazione si fondono in un’esperienza immersiva

Oltre alla classica distribuzione in streaming su Apple TV+, prevista per il 30 maggio 2025, Stories of Surrender sarà disponibile anche in una versione pensata per Apple Vision Pro. Quest’edizione speciale, registrata in risoluzione 8K e arricchita da audio spaziale, offrirà una prospettiva inedita: quella dello spettatore che si ritrova direttamente sul palco insieme a Bono, immerso nel cuore pulsante del racconto.

La regia è firmata da Andrew Dominik, già autore di opere dal forte impatto estetico come Blonde e L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. Il regista ha scelto di girare interamente in bianco e nero, un’estetica raffinata che sottolinea la dimensione intimista e autobiografica del racconto. Il suo bianco e nero cinematografico dà così vita a un racconto pieno di colore.

Il documentario dal memoir di Bono

Il film prende spunto dal memoir Surrender: 40 Songs, One Story, pubblicato da Bono nel 2022, e ne sviluppa la componente teatrale e musicale.

Secondo quanto dichiarato dai produttori, il documentario “solleva il sipario su una vita straordinaria, mettendo in luce la famiglia, gli amici e la fede che lo hanno sfidato e sostenuto, svelando storie personali sul suo percorso come figlio, padre, marito, attivista e rockstar”.

Il pubblico potrà assistere a interpretazioni esclusive di brani storici degli U2, estratte dagli spettacoli dal vivo tenuti al Beacon Theatre, momenti che legano indissolubilmente musica e memoria.



Un team produttivo d’eccezione dietro il progetto

A sostenere la produzione del documentario ci sono figure di spicco del panorama cinematografico e musicale. Jon Kamen e Dave Sirulnick di RadicalMedia, noti per lavori come Summer of Soul e Hamilton, collaborano con Plan B Entertainment, la casa di produzione guidata da Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, già premiata per titoli come Moonlight e 12 anni schiavo.

Bono stesso ha partecipato attivamente alla realizzazione del progetto nel ruolo di produttore esecutivo, insieme a Jennifer Pitcher, già coinvolta nel documentario Kiss the Future, e a Kelly McNamara, che ha curato V-U2: An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas.



Potete guardare il trailer del documentario Stories of Surrender nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.