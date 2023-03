Bono degli U2 al Teatro San Carlo di Napoli per due date esclusive

Il frontman della band rock irlandese torna in Italia per la gioia dei suoi innumerevoli fan. L'occasione? La presentazione della sua autobiografia al Teatro San Carlo di Napoli, nelle serate del 12 e 13 maggio, uniche date italiane ( Bono degli U2 annuncia l’autobiografia ). Il libro Surrender: 40 songs, one story ha ispirato l'album Songs of Surrender e nasce dalla voglia del cantante di “ritrovare dei ricordi perduti”, anche quando questo significa dover affrontare traumi dolorosi come la scomparsa di sua madre.

“Sono nato con un cuore eccentrico”: sono queste le prime parole che aprono l’autobiografia di Bono Vox. Il cantante è nato con il nome di Paul David Hewson, il 10 maggio 1960 al Rotunda Hospital di Dublino. Nell'attesissimo doppio appuntamento, il 12 e il 13 maggio al Teatro San Carlo di Napoli, l'amatissimo artista leggerà alcuni estratti del suo libro, ma non sarà solo un reading, è in programma infatti una rivisitazione dei brani della band in chiave acustica. Bono sarà accompagnato dalla musicista Gemma Doherty, dalla giallista britannica Kate Ellis e dal direttore musicale Jacknife Lee, per una serata di “parole, musica e qualche dispetto”. La tournée letteraria di Bono in giro per il mondo è iniziata lo scorso autunno, ed è con grande entusiasmo che la notizia dell'arrivo in Italia è stata accolta dai fan.