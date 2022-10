U2, Bono parla di Songs of Innocence dopo 8 anni

Bono Vox non è uno che si fa troppi problemi a dire quello che pensa, dimostrando un’onestà intellettuale a volte ai limiti dell’autolesionismo. In passato aveva addirittura ammesso di non amare diversi pezzi della sua band e che anche il nome U2 in fondo non lo convinceva “ancora del tutto”. La sua autobiografia Surrender: 40 Songs, One Story, almeno dagli estratti finora trapelati, sembra muoversi sulla falsariga di queste coraggiose dichiarazioni non nascondendo gli scheletri nell’armadio. All’interno del libro il cantante irlandese ha parlato anche del flop di Songs of Innocence, un passo falso che rischiò di minare pesantemente la credibilità degli U2 e di cui oggi Bono si assume tutte le colpe.

Song for someone (che non la voleva)

vedi anche

U2, esce a novembre l’autobiografia di Bono

Songs of Innocence non è l’album peggiore della carriera degli U2. Ha al suo interno diversi omaggi alle radici della band, a cominciare dalla prima traccia intitolata non a caso The Miracle (of Joey Ramone), ed è stato anche per questo lanciato con una copertina spoglia che richiamava le cover dei vinili “white label”. Il disco ha poi al suo interno pure un singolo di discreto successo come Song for Someone, il cui nome appare quasi ironico considerando che tanti di quei “someone” non avevano richiesto la canzone appositamente pensata per loro da Bono e compagni.

Nel 2014 la musica di trovava in mezzo a un guado: i servizi di streaming tipo Spotify non erano diffusi come oggi e la pirateria rappresentava ancora un discreto problema per l’industria tutta. Le vendite dei dischi erano in costante decrescita e il boom dei vinili ancora lontano. In questo panorama un player importante restava Apple con il suo iTunes che contava ai tempi qualcosa come 500 milioni di iscritti. Un tale bacino potenziale di ascoltatori fece gola a Bono Vox che propose all’appena insediato Tim Cook una partnership. L’idea doveva rappresentare una grande possibilità per la band e anche per l’azienda della mela morsicata, almeno nell’idea del cantante. Peccato però che l’operazione si rivelò in fretta un clamoroso boomerang per tutti.