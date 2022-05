Si intitolerà “Surrender” e "disegnerà nel dettaglio" ciò che fino a ora aveva solo abbozzato nelle canzoni. Conterrà 40 capitoli, ognuno dei quali prende il nome da una canzone degli U2, inoltre saranno presenti anche 40 disegni originali del cantante. L'annuncio del primo libro di memorie del frontman della band è stato annunciato dall’editore Penguin Random House, come riporta Lucy Knight sul Guardian. Benché la carriera del leader del gruppo irlandese sia stata ampiamente descritta, questa sarà la primissima volta in cui a descriverla sarà lui stesso. In queste pagine l'autore è il soggetto e viceversa, motivo per cui l'attesa dei fan è alle stelle.

“Surrender” ripercorrerà la giovinezza e gli esordi nella musica del cantante, ritornando ai suoi primi anni a Dublino. Non mancheranno pagine tragiche e commoventi, come quelle in cui racconterà di quando perse improvvisamente sua madre, quando lui aveva soltanto 14 anni.

Per presentare il libro autobiografico, è stato pubblicato un video ufficiale in cui Bono racconta un estratto del memoir (ve lo mostriamo alla fine di questo articolo). Il video utilizza animazioni basate sui disegni originali con cui Bono ha illustrato un estratto del capitolo intitolato “Out of Control”. Questa parte racconta come scrisse il primo singolo degli U2 il giorno del suo diciottesimo compleanno, 44 anni fa.

Il titolo



approfondimento

Bono elogia la lotta per la libertà e canta a Kiev con The Edge

La scelta è ricaduta su “Surrender” come titolo perché Bono, essendo cresciuto in Irlanda negli anni '70, ha detto che l'atto di arrendersi per lui non era un concetto naturale, tutt'altro. “Arrendersi" era "una parola che ho solo cerchiato fino a quando non ho raccolto i miei pensieri per il libro”, afferma l’artista.



Nelle pagine del libro non mancano ispirazioni che arrivano dal suo fervente credo cristiano, le stesse che in tutti questi anni hanno influenzato anche i testi delle sue canzoni.



“Sono ancora alle prese con questo comando umiliante (arrendersi, ndr). Nella band, nel mio matrimonio, nella mia fede, nella mia vita da attivista", ha aggiunto, descrivendo il libro come "la storia della mancanza di progresso di un pellegrino... Con una buona dose di divertimento lungo il percorso”.



L'editore del libro di Bono, Reagan Arthur, ha dichiarato che lui e i colleghi sono stati "fortunati" poiché la rockstar irlandese "non solo ha una storia personale coinvolgente da raccontare” ma è anche "uno scrittore molto dotato".

"La resa è onesta, intima, irriverente e profonda: un ricordo abbagliante di una vita straordinaria", afferma Reagan Arthur.