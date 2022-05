Bono elogia la lotta per la libertà e canta a Kiev con The Edge

Il frontman della rock band degli U2 elogia la lotta dell'Ucraina per la "libertà" durante un concerto a sorpresa insieme a The Edge in una stazione della metropolitana nel centro di Kiev. Il video

La rock star irlandese Bono ha elogiato la lotta dell'Ucraina (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) per la "libertà" durante un concerto a sorpresa in una stazione della metropolitana nel centro di Kiev. Qui il frontman degli U2 ha anche pronunciato la sua preghiera "per la pace". Dal binario di una stazione, l'icona rock di 61 anni ha cantato insieme a The Edge, altro componente della band, i classici degli U2 'Sunday Bloody Sunday', 'Desire" e 'With or without you'. "Le persone in Ucraina non stanno solo combattendo solo per la loro libertà ma per tutti noi che amiamo la libertà", ha detto Bono.

Recentemente premiato a Washington con il Fulbright Prize per il suo ruolo di attivista e fondatore di organizzazioni umanitarie come "One" e "Red", impegnate in campagne contro la povertà estrema e l'Aids in Africa, ma anche contro la crisi generata dalla pandemia di Covid-19, Bono ha voluto proprio in quella sede ricordare l'esodo dei profughi ucraini, ai quali ha dedicato "Redemption Song" di Bob Marley, eseguita in una versione a cappella (QUI IL VIDEO).