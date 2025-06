Al Bano torna a suonare in Russia: "La pace sta arrivando"

Il cantante si esibirà a San Pietroburgo il 20 giugno, tornando nel Paese dopo anni di assenza nonostante la guerra non sia finita. "Le polemiche ci saranno, ma non ho paura"

“Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace, e coloro che amano la pace devono intervenire anche con questo tipo di azioni", ha detto in un’intervista rilasciata all’Ansa. E Al Bano non sarà solo: "Ho invitato a venire anche Iva Zanicchi, che sarà con me e i miei musicisti", ha aggiunto.

Al Bano tornerà a cantare in Russia. L’artista pugliese lo ha confermato annunciando un concerto a San Pietroburgo il 20 giugno. Sarà, per lui abituato ai concerti in Russia, la prima volta da quando è scoppiata la guerra in Ucraina. E lo farà, dice, per la pace, consapevole delle polemiche che questa sua scelta scatenerà e delle accuse che gli arriveranno di essere amico di Vladimir Putin.

Il ritorno dopo anni

Quella di Al Bano è una scelta che interrompe quella pausa che lui stesso aveva deciso di prendersi dai concerti in un Paese in cui ormai da anni è una star e dove era stato presentato anche al presidente Putin. Dopo l’invasione dell’Ucraina, infatti, Al Bano aveva deciso di non recarsi più in Russia fino a che non si fossero "calmate le acque" e non fosse "arrivata la parola pace".

Ora il cambio di rotta: "Secondo me la pace sta arrivando - ha detto per spiegare la sua scelta - e tutti i fautori della pace devono intervenire, perché la guerra è una tragedia per tutti, anche per noi. I politici fanno il loro mestiere, ma tutti devono intervenire perché la parola guerra sia cancellata dal vocabolario umano. La guerra impoverisce, uccide, e molte mamme non vedranno più tornare i loro figli".