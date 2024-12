Al Bano si finge artista di strada e canta in piazza a Lecce. VIDEO

Domenica 29 dicembre, la voce inconfondibile di Al Bano ha riempito Piazza Duomo a Lecce. Il cantante di Cellino San Marco, però, non si è mostrato subito apertamente al pubblico, ma ha cantato in incognito, camuffato con barba finta, berretto e gli occhiali da sole scuri. Turisti e cittadini hanno immortalato con i cellulari la scena, nella quale il presunto artista di strada si è esibito in grandi successi italiani, da Senza una donna a Tu sei l’unica donna per me, e ancora da Tu vuò fa’ l’americano a Il ragazzo della via Gluck, fino al gran finale. Sulle note del medley di Ci sarà e Felicità, Al Bano ha infatti svelato la propria identità, rivelazione che è stata subito seguita da un applauso.