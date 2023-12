Berlino, il cast dello spin-off de La Casa di Carta canta con Al Bano

Il classico del cantautore pugliese va ad aggiungersi alla lista di brani italiani inseriti nella colonna sonora della popolare serie televisiva spagnola. Il suo autore l'ha eseguita a Roma in occasione della presentazione dello show in streaming dal 29 dicembre





Oltre duemila fan hanno dato il benvenuto ad Al Bano guest star della presentazione italiana di Berlino, lo spin-off de La Casa di Carta, dal 29 dicembre in streaming su Netflix e visibile anche via Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Il cantautore pugliese ha sfoderato la sua voce apprezzata in tutto il mondo per eseguire dal vivo Felicità, uno dei brani più celebri del suo repertorio, oggi anche parte della colonna sonora del nuovo show Netflix.

Al Bano, dal palco allestito sulla Terrazza del Pincio, luogo iconico della Capitale, ha cantato con i tre interpreti del cast della nuova serie giunti in Italia, Pedro Alonso, Tristán Ulloa e Michelle Jenner. Il quartetto ha dato spettacolo per i fan e, per celebrare il momento, hanno scattato una foto ricordo diventata virale sui social.

L'evento a Roma con Albano, Pedro Alonso e gli altri I content creator del profilo italiano di Netflix hanno giustamente parlato di Multiverso per descrivere lo storico scatto che vede insieme Al Bano e tre dei protagonisti della nuova serie Berlino.

L'attesa per lo show, la cui stagione di debutto sarà rilasciata integralmente in tutto il mondo tra poco più di una settimana, è stata scandita da un grande evento promozionale che ha portato in Italia il protagonista Pedro Alonso e due degli interpreti principali, Tristán Ulloa e Michelle Jenner.

Gli attori, che hanno partecipato a un photocall davanti al Colosseo, hanno poi incontrato i fan alla Terrazza del Pincio dove hanno risposto a domande e raccontato qualche aneddoto sulla nuova produzione, frutto del successo internazionale La Casa di Carta.

Al Bano si è unito all'appuntamento dopo che il pubblico si era scaldato cantando al karaoke gli altri tre brani italiani inseriti nella soundtrack della serie spagnola, quindi, Ti amo di Umberto Tozzi, Centro di gravità permanente di Franco Battiato e Bella Ciao. Quando è arrivato il turno di Al Bano con Felicità, il cantautore di Cellino San Marco è stato accompagnato vocalmente dai tre attori entusiasti di poter condividere questo momento unico prima della messa in onda dello show.

Pedro Alonso, di origini galiziane, ha detto che si sente particolarmente legato alla musica melodica italiana che lo connette alle sue radici mediterranee. vedi anche Berlino, il trailer ufficial dello spin-off de La Casa di Carta

Un progetto futuro a Roma? Chissà La visita a Roma dei tre attori di Berlino ha fatto fantasticare i volti del nuovo show Netflix su un ipotetico nuovo progetto ambientato in Italia. Per Alonso il Belpaese sarebbe la cornice perfetta per le avventure del suo Berlino che è un uomo divertente e appassionato.

Lo spin-off de La Casa di Carta, per ora, porterà il personaggio a Parigi per un'avventura ambientata nel passato non meglio specificato di Andrés de Fonollosa. Complici di questa nuova impresa, una maxi rapina di preziosi in una sorvegliatissima casa d'aste della capitale francese, Tristán Ulloa, il consigliere di Berlino Damián e Michelle Jenner, alias Keila, esperta di ingegneria elettronica.

La banda include anche altri personaggi interpretati, tra gli altri, da Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez. Non mancano i ritorni da La Casa di Carta, tra questi, gli attori Itziar Ituño e Najwa Nimri. vedi anche Berlino, il cast dello spin-off de La Casa di Carta a Roma. FOTO

