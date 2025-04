Concerto del Primo Maggio a Roma: tutti i cantanti e gli orari

Annunciato il cast completo del Concertone che torna in piazza San Giovanni. Centrali i temi del diritto al lavoro, alla vita e alla dignità. Nell'arco della giornata si ricorderà in più momenti Papa Francesco

Una giornata di festa nonostante i decessi sul lavoro non si fermino, si calcolano in oltre mille le persone che muoiono ogni anno lavorando e oltre 500mila gli infortuni su lavoro. La missione del Concertone del Primo Maggio è rendere sempre più visibile l'impegno dei sindacati nel mondo del lavoro in una stagione in cui il concetto stesso di lavoro si sta ridefinendo e proprio per questo Papa Francesco ne predicava l'umanizzazione. L'intero Concertone, che torna in Piazza San Giovanni, sarà coperto, in tutte le sue sfumature, da Rai attraverso Rai 3, Radiodue e RaiPlay (per tutti le dirette partono alle ore 15.15). Trentacinque anni di Concertone è anche l'unione di più generazioni, quindi un momento di incontro e confronto, è una occasione per trasferire sentimenti e ideali e per ribadire che il diritto alla dignità e alla vita viene prima di tutto, altro tema cardine del pontificato di Papa Francesco. Per altro nell'arco della giornata vedremo spesso sue immagini che ci accompagneranno nel suo pensiero. Il cast è definitivo non mancheranno però interazioni e anche i conduttori si esibiranno.

Noemi

Veronica Di Nocera in arte Dinìche