Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

George Clooney, la reunion con Noah Wyle a 30 anni da E.R.

Spettacolo
©Getty

Gli attori si sono incontrati e abbracciati agli AARP Annual Movies for Grownups Awards, alla vigilia dei Golden Globe

Si sono ritrovati, 30 anni dopo essere stati colleghi di set, e si sono abbracciati. La reunion tra Noah Wyle e George Clooney è stato uno dei momenti che hanno segnato la vigilia dei Golden Globe (TUTTI I VINCITORI - LE PAGELLE AI LOOK SUL RED CARPET). I due si sono incontrati e abbracciati sul palco degli AARP Annual Movies for Grownups Awards, al Beverly Wilshire, un Hotel Four Season, la sera del 10 gennaio, a circa 24 ore dal più atteso appuntamento coi Golden Globe nei quali entrambi sono stati protagonisti: Wyle con le vittorie per il miglior attore protagonista e la migliore serie drammatica con The Pitt, Clooney con la nomination nella categoria per il migliore attore protagonista di un film musical o commedia con Jay Kelly.

Il premio dell'AARP

Anche agli Annual Movies for Grownups Awards Wyle ha vinto come miglior attore televisivo ed è stato proprio Clooney ad accoglierlo sul palco e premiarlo. I due erano stati colleghi di set in E.R. – Medici in prima linea, medical drama televisivo che aveva segnato gli anni ’90 lanciando la carriera di entrambi. Nella stessa cerimonia, anche Clooney è stato premiato per la sua interpretazione in Jay Kelly (mentre ai Golden Globe è stato sconfitto da Timothée Chalamet.

Le parole di Clooney

Nel presentare l’amico e collega, Clooney ha ricordato il loro primo incontro: "Ho incontrato Noah nel 1993. Non aveva ancora lavorato molto e abbiamo fatto insieme questa serie che era E.R., che è stato un successo strepitoso. A un certo punto avevamo 40 milioni di spettatori e ricordo che Noah diceva: ‘È bello?’, e io rispondevo: ‘Bene, non succederà mai più’. Era saggio per la sua età fin dall'inizio. Era la persona più gentile che abbia mai incontrato. Siamo diventati subito cari amici e siamo rimasti tali".

La risposta di Wyle

Wyle ha ringraziato il collega dicendogli che lo aveva commosso e poi ha raccontato la sua versione dei fatti: "Ricordo perfettamente che la prima settimana di E.R., lui chiamò l'intero cast nella sua roulotte e disse ‘Ok, ragazzi, ecco come lavoreremo: saremo gentili con tutti, non ci saranno divisioni tra cast e troupe, tra primo piano e sfondo, impareremo le nostre battute, saremo puntuali', e tutti presero il lavoro sul serio. Da allora è andata così e i primi 15 anni della mia carriera sono andati così. E ho passato i successivi 15 anni a cercare di ritrovare quella sensazione: quel senso di famiglia, quel senso di impegno. È stato solo con The Pitt che l'ho ritrovato".

Spettacolo: Ultime notizie

Can Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: "Fake news"

Spettacolo

L'attore turco Can Yaman, fermato ieri a Istanbul per un'indagine di droga e rilasciato in...

Memories, recensione del film anime di Otomo tra memoria e distopia

Paolo Nizza

Milano Cortina 2026, anche Andrea Bocelli alla cerimonia inaugurale

Spettacolo

Non solo Laura Pausini: alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano...

Mara Sattei, l'album Che me ne faccio del tempo in uscita a febbraio

Musica

Mara Sattei annuncia l’uscita del nuovo album Che me ne faccio del tempo, disponibile in digitale...

Riccardo Muti al carcere di Milano Opera, gli strumenti del mare

Musica

Una serata di musica, umanità e speranza nella casa di reclusione di Milano Opera: Riccardo...

Spettacolo: Per te