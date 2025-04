Gigi Hadid con Bradley Cooper per il party dei suoi 30 anni a New York

La supermodella ha festeggiato trent'anni con un party esclusivo al Le Chalet di Manhattan. Con lei, la sorella Bella, la madre Yolanda e tante altre celebrità. Tra i gioielli scelti per il look della serata, spicca un anello. Bradley Cooper le ha chiesto di sposarlo?

Mentre i fan di Gigi Hadid hanno celebrato i trent'anni della bellissima delle passerelle nel giorno della sua nascita, lo scorso 23 aprile, la supermodella americana ha preferito attendere qualche giorno per mostrarsi in pubblico per un'occasione collegata all'importante traguardo.

Hadid ha catturato i flash a Manhattan la sera del 25 aprile, quando è apparsa mano nella mano col suo Bradley Cooper sulla Fifth Avenue pronta a raggiungere il cocktail bar scelto per il party del suo compleanno.

I fotografi hanno scattato molte foto della festeggiata, splendida come sempre e particolarmente felice.

L'esame del suo look, poi, ha rivelato un dettaglio importante. All'anulare della supermodella c'era un anello che potrebbe essere significativo. Si tratta di un gioiello di fidanzamento?

La sfilata di celebrità invitate al party non ha distratto fan e addetti ai lavori da una domanda che circola da tempo: Bradley Cooper e Gigi Hadid hanno deciso di sposarsi?

Gigi Hadid e Bradley Cooper inseparabili alla festa Gigi Hadid e Bradley Cooper hanno iniziato a farsi vedere in giro assieme dall'autunno del 2023 e da allora sembrano inseparabili, cosa confermata anche da fonti a loro vicine che a inizio anno hanno detto a People che i due avevano preso la loro relazione seriamente.

Nessuna fretta, però, a fare evolvere la love story in un fidanzamento ufficiale, avevano detto le medesime fonti nella stessa occasione, una situazione che potrebbe essere cambiata se il gioiello che abbiamo visto da poco al dito di Gigi Hadid è, effettivamente, un anello di fidanzamento.

Difficile a dirsi, in ogni caso. Gigi e Bradley Cooper hanno chiarito nel tempo di essere gelosi della loro privacy. Non si nascondono, certo, ma non sono disposti a concedere troppo al pubblico e alla stampa. Non restano che i commenti alle loro apparizioni in pubblico e le speculazioni.

Hadid è una fashion icon di primo livello, nel look per la sua festa di trent'anni c'erano molti gioielli e parecchi anelli. In assenza di conferme, non è lecito sbilanciarsi sul significato di un anello in particolare.

Le uniche certezze restano le testimonianze dei presenti all'evento esclusivo che, ai media statunitensi, hanno rivelato che la coppia è stata molto unita alla festa.

Il regista e la supermodella hanno approfittato di ogni occasione per avvicinarsi e baciarsi.

