Victoria Beckham, gli ospiti del party esclusivo per i 50 anni. FOTO

12/16 ©IPA/Fotogramma

I quattro figli di Victoria Beckham hanno avuto un posto d'onore nei festeggiamenti per i suoi cinquant'anni. Nelle foto pubblicate dopo il party dalla ex Posh Spice, gli uomini della famiglia posano in smoking. Ecco il primogenito Brooklyn all'uscita, senza il papillon. Con lui non c'era la moglie Nicola Peltz che, però, ha pubblicato su Instagram gli auguri per la suocera. In una Story, l'americana ha spiegato la sua assenza al party: è rimasta negli States per stare vicino a sua nonna