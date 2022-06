Il diciannovenne calciatore dell'Inter Miami è il protagonista di alcuni scatti e di un video in bianco e nero raffinati e sensuali. Anche il secondogenito dei Beckham non sfugge al fascino del mondo della moda



Dopo il debutto lo scorso anno come modello d'eccezione della collezione Autunno/Inverno 2022 di Anthony Vaccarello, Romeo Beckham mette a segno un'altra apparizione importante in casa Saint Laurent. Sui social è apparsa una clip d'autore, opera di Gray Sorrenti, che ha già firmato diverse campagne per la maison francese. Il secondo dei figli di Victoria e David Beckham si muove disinvolto in pelliccia, a torso nudo e con le unghie dipinte di nero in un'atmosfera rilassata e sexy. Oltre ai commenti dei fan, che hanno apprezzato particolarmente questa ennesima incursione nel mondo della moda del diciannovenne, è arrivata anche l'approvazione di mamma e papà che non mancano mai, anche sui social media, di supportare i loro figli nei loro traguardi professionali.



Il video con Romeo Beckham, romantico e post-moderno approfondimento Romeo Beckham, modello per GQ Korea Romeo Beckham, classe 2002, e una bellezza indiscutibile, frutto degli ottimi geni di famiglia, è sempre più proiettato a una carriera a metà tra sport e moda, un percorso già calcato da David Beckham e che riflette i due principali interessi di entrambi i genitori, due vere celebrità del panorama britannico e internazionale.

Con la nuova campagna Saint Laurent, Romeo Beckham si conferma un perfetto testimonial delle collezioni del direttore creativo Anthony Vaccarello che sta rinforzando la rosa degli amici e ambassador del brand con alcuni dei nomi più amati della Generazione Z. Il giovane Beckham è assolutamente in armonia con lo spirito delle creazioni di Vaccarello, designer apprezzatissimo per la costante attenzione al lato sensuale della moda, elemento che caratterizza tutte le sue collezioni, sia maschili che femminili. Nel video di Gray Sorrenti (figlia del famoso Mario, uno degli obiettivi più ricercati a partire dagli anni Novanta da testate come Vogue e Harper's Bazaar), Romeo Beckam indossa un bomber di pelliccia con una grossa spilla a forma di rosa sul cuore. A completare questo look romantico e punk, un girocollo di perle con una croce di cristalli e lo smalto scuro che rende tutto ancora più graffiante.



Saint Laurent e la Generazione Z approfondimento Wimbledon, Romeo Beckham e Mia Regan, debutto ufficiale come coppia Il calciatore si muove lentamente sulle note di un brano di Arsun, anche lui già presente nelle precedenti campagne del brand. Insieme, regista, modello e cantante, sono rappresentanti della stessa generazione, i giovanissimi, nati a cavallo del Duemila e portatori di una specifica visione del mondo e della moda.

In questa missione, votata a portare il lusso tra i post-Millennial, Romeo Beckham è affiancato nella scuderia Saint Laurent da volti come Hailey Bieber, Zoë Isabella Kravitz (figlie d'arte e apprezzatissime nei rispettivi settori, la moda e il cinema) e Dominic Fike (tra i migliori del cast di Euphoria 2), star del mondo digitale e già icone per un pubblico attento alla nuova estetica raffinatissima e senza fronzoli che caratterizzerà il futuro della moda e non solo.