Wimbledon, Romeo Beckham e Mia Regan, debutto ufficiale come coppia

Affiatati e innamorati, Romeo Beckham e Mia Regan sono apparsi in grande sintonia in questi giorni a Londra dove si stanno disputando i match del torneo di Wimbledon. I due, che stanno insieme dal 2019, non sono affatto reticenti a mostrarsi in coppia nelle foto che popolano i loro profili social ufficiali ma questa è la prima volta in cui si mettono in posa davanti agli obiettivi dei fotografi . Gli scatti hanno fatto in breve tempo il giro della rete e mostrano i due teenager nella loro versione migliore, quella che i fan apprezzano da sempre: semplice, tenera e assolutamente stilosa.

Ospiti del torneo

approfondimento

Moda, Romeo Beckham fa il suo debutto sulla copertina di Vogue

Appuntamento fisso delle estati londinesi, evento super seguito da un pubblico internazionale, il torneo di Wimbledon è tradizionalmente occasione di incontro per la buona società inglese e non solo. Lo sanno bene i fotografi, a caccia di star e volti noti che in questi giorni popolano gli spalti. L'attenzione dei giovanissimi è tutta per una delle coppie del momento: Romeo Beckham e Mia Regan, entrambi modelli ed entrambi con un grande seguito sui social (quasi tre milioni di follower lui, oltre quattrocentomila lei), insieme sugli spalti e, successivamente, nello spazio riservato agli ospiti della gara. La coppia si lascia immortalare dagli obiettivi dei fotografi posando per la prima volta insieme ad un evento ufficiale e gli scatti finiscono subito sui social: è proprio il secondogenito di Victoria e David Beckham a postare una delle foto sul suo seguitissimo profilo per ringraziare lo sponsor ufficiale del torneo che li ha ospitati.

Lo stile trendy ed informale della coppia

I due ragazzi appaiono per niente tesi e molto rilassati nonostante l'attenzione della stampa. Romeo e Mia hanno intrapreso entrambi la carriera di modelli e sono certamente in confidenza con gli obiettivi. I due, in coppia da circa due anni, non hanno mai nascosto la relazione e amano condividere sui loro profili personali scatti di quotidianità, momenti di tenerezza e di vacanze. Qui per la prima volta posano per i fotografi, la disinvoltura è quella di sempre. I fan, che apprezzano i due giovani per il lifestyle e l'approccio che hanno nei confronti della moda - soprattutto Mia, nota per essere una grande sostenitrice del vintage – non hanno potuto evitare di soffermarsi sul look scelto per questa occasione informale. Romeo in giacca scamosciata e jeans con i calzini in tinta con i pantaloni verde acido di Mia, che ha scelto un outfit dai toni sgargianti con dettagli tutti da copiare: dal top che spunta dalla camicia semitrasparente, al chocker in perle, trendy e chic.