Moda, Romeo Beckham fa il suo debutto sulla copertina di Vogue

Il figlio di David e Victoria Beckham ( Victoria Beckham lancia la nuova collezione: unici ospiti, la sua famiglia ) fa il suo debutto nel mondo della moda, il giovane diciottenne conquista la copertina di Vogue (in edicola a partire da venerdì 22 gennaio) e raccoglie consensi, non solo da mamma e papà che comunque sono i primi ad approvare e fare il tifo per lui. Victoria sul suo profilo Instagram, ha postato la cover del magazine con un commento breve ma intenso "Sono orgogliosa di te", con tanto di cuoricini.

Il servizio fotografico dedicato a Romeo è firmato da Mert and Marcus e si è svolto a dicembre a The Timber Barn, a due passi da Londra: una prima volta che non si dimentica e che segna così l'ingresso del giovane modello nel mondo della moda di cui sua madre fa parte in veste di protagonista assoluta. Stilista, influecer e icona di stile, Victoria detta legge in fatto di moda.

VICTORIA BECKHAM, LA NUOVA COLLEZIONE

Per la Spring Summer 2021 Victoria ha deciso di proporre una collezione composta da 20 look dal mood anni Settanta. Grandi protagonisti sono i pantaloni a vita alta, talmente lunghi da sembrare quasi uno strascico, con gli spacchi laterali in verde mela e color crema. Non mancano però anche pantaloni in denim a vita bassa e a zampa. Le linee sono semplici e i toni neutri che sottolineano tagli maschili. Grande attenzione agli accessori in oro che impreziosiscono gli outfit. “Eclettico è una parola che continuo a riportare in questa stagione, racchiude davvero la donna, il suo atteggiamento, la sua nonchalance. Ci sono diverse silhouette, diverse sfaccettature del vestire, cappotti, abiti fluidi, denim e pantaloni allungati. Gli orli sono più lunghi, le vestibilità sono più facili, c'è fluidità e facilità. In realtà, si tratta di un vero e proprio guardaroba. Questa collezione è radicata nella realtà, nella vita, e nel vivere. Ma è un sogno ispirato alla realtà” ha spiegato Victoria Beckham parlando della collezione.