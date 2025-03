Split Fiction, in lavorazione un film sul celebre videogame

Story Kitchen starebbe lavorando alla scelta del regista, degli sceneggiatori e del cast, secondo quanto riportato da Variety. Al lavoro sul progetto, la stessa società che ha condotto all'approdo nell'universo cinematografico di It Takes Two

Un adattamento cinematografico di Split Fiction, il nuovo videogioco sviluppato da Hazelight Studios, già creatore di It Takes Two, è attualmente in lavorazione, secondo quanto riportato da Variety.

Cosa sappiamo sull'adattamento cinematografico di Split Fiction

Alcuni presenti alla Game Developers Conference (GDC) di San Francisco hanno confermato che la società di produzione Story Kitchen - il team che ha condotto It Takes Two nell'universo cinematografico (il film è attualmente in fase di sviluppo presso Amazon) - sta lavorando alla scelta del regista, degli sceneggiatori e del cast, mentre le offerte per i diritti continuano ad arrivare da diversi grandi studi di Hollywood.