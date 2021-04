It Takes Two, il videogame da giocare rigorosamente in due

Alla base del game la cooperazione costante tra due personaggi Cody e May. I due sull’orlo del divorzio, vengono trasformati da un incantesimo in bambole della loro figlia Rose, entrando in un mondo ricco di imprevedibilità. Cody e May dovranno superare le loro differenze, salvare la relazione in frantumi e trovare la strada per tornare a casa dall’amata figlia grazie anche a personaggi bizzarri. Che si tratti di un’aspirapolvere a piede libero, di un soave guru dell'amore dalle molte idee o di un night club alla disperata ricerca di un DJ, gli ostacoli si presenteranno in ogni dove, dando vita a momenti esilaranti e sinceri.



Per tutte le console



It Takes Two è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Origin e Steam al prezzo di 39, 99 euro. Tutti i giocatori che acquisteranno il titolo per PlayStation 4 o Xbox One potranno aggiornarlo alla nuova generazione di console gratuitamente.