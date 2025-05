Apple, ecco le nuove funzionalità di accessibilità

In occasione del World Accessibility Awareness Day, che si celebra ogni anno il terzo giovedì di maggio, Apple ha annunciato nuove funzionalità di accessibilità che saranno disponibili entro la fine dell'anno. Queste includono, tra le altre, schede sull’accessibilità sull'App Store, la Lente d'ingrandimento per Mac, Braille Access e Accessibility Reader.

Le Schede sull’Accessibilità arrivano in App Store

Le Schede sull’Accessibilità introdurranno una nuova sezione nelle pagine dei prodotti dell'App Store, evidenziando le funzionalità di accessibilità all'interno delle app e dei giochi. Queste etichette offriranno agli utenti un nuovo modo per sapere se un'app sarà accessibile prima di scaricarla, e daranno agli sviluppatori l'opportunità di informare meglio i loro utenti sulle funzionalità supportate dalle loro app.

La Lente d'Ingrandimento per Mac

Dal 2016 la lente d'ingrandimento su iPhone e iPad ha fornito agli utenti strumenti per ingrandire, leggere testi e rilevare oggetti intorno a loro. Questa volta l’app Lente arriverà su Mac per rendere il mondo fisico più accessibile agli utenti con problemi di vista. L'app si collega alla fotocamera dell'utente (sia a quella sull’iPhone sia a webcam esterne) per ingrandire l'ambiente circostante, come uno schermo o una lavagna. Gli utenti avranno la possibilità di regolare la luminosità, il contrasto, i filtri colore e anche la prospettiva, per rendere testi e immagini più facili da leggere; inoltre potranno acquisire le viste per lavorarci in un secondo momento. Con Accessibility Reader sarà poi possibile trasformare il testo rilevato nel mondo reale in un formato leggibile personalizzato.

Braille Access e Accessibility Reader

Braille Access trasforma i prodotti Apple in dispositivi che permettono di prendere appunti in Braille. Gli utenti possono facilmente aprire qualsiasi app digitando con l'input Braille dello schermo o un dispositivo Braille collegato. Accessibility Reader, invece, è una nuova modalità di lettura progettata per rendere il testo più facile da leggere per utenti con una vasta gamma di disabilità visive come dislessia o ipovisione. "In Apple, l'accessibilità è parte del nostro DNA", ha affermato il Ceo Tim Cook. "Rendere la tecnologia accessibile a tutti è una priorità per tutti noi e siamo orgogliosi delle innovazioni che condivideremo quest'anno. Tra queste, strumenti che aiutano le persone ad accedere a informazioni cruciali, esplorare il mondo che le circonda e fare ciò che amano".