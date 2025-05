4 videogiochi: MotoGp 25, Days Gone, Revenge of the Savage Planet

4 videogiochi questo mese vi porta alla scoperta di quattro nuovi titoli: MotoGp 25, Days Gone Remastered, Revenge of the Savage Planet, Lushfoil Photography sim. Ecco le nostre impressioni.

MotoGP 25 Grafica spettacolare e realtà da far paura. Questo è MotoGP 25. Il nuovo videogioco ufficiale del campionato mondiale di motociclismo sviluppato da Milestone, grazie al nuovo motore grafico è più realistico che mai. Le piste, le moto e i piloti sembrano veri. Tante le novità. Arcade per chi vuole divertirsi subito. Pro: per chi cerca una simulazione realistica. Modalità carriera evoluta e nuove sfide: oltre alle gare classiche, due alternative: flat track e minibike. MotoGP 25 è il titolo più completo mai realizzato nella serie.

MotoGp 25

Days Gone Remastered E' approdato su PlayStation 5, Days Gone Remastered. E' un gioco d’azione e avventura. Il protagonista è un ex motociclista che cerca di sopravvivere in un’America devastata da un’epidemia che ha trasformato milioni di persone in creature simili a zombie. Grafica migliorata, audio 3D e pieno supporto al controller DualSense. Tra le novità: la modalità Assalto Orda, nuove opzioni di accessibilità e sfide extra come la Morte Permanente.

Days Gone Remastered

Revenge of the Savage Planet In Revenge of the Savage Planet l'obiettivo è sopravvivere, riparare la navetta e vendicarsi. Il gioco è un’avventura d’azione in terza persona, ambientata su cinque pianeti dove si incontrano creature bizzarre, trappole e segreti. Si gioca vestendo i panni di un esploratore spaziale abbandonato su un pianeta alieno dalla sua ex compagnia. Combina umorismo satirico ed esplorazione. Molto particolari i gadget disponibili.

Revenge of the Savage Planet

Lushfoil Photography Sim Per gli appassionati di fotografia segnaliamo Lushfoil Photography Sim é un simulatore fotografico che porta il gamer letteralmente in giro per il mondo, dalla Francia al Giappone. L'obiettivo è solo uno: scattare foto mozzafiato. Il game è molto fluido, ambientazioni iperrealistiche e i controlli sono da vera reflex. Si settano ISO, apertura, messa a fuoco, bilanciamento del bianco. Si possono cambiare anche i filtri. Nessun punteggio ma solo un viaggio rilassante e creativo per tutti gli amanti della fotografia.