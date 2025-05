Vitesy rinnova il purificatore per frigorifero: ecco Shelfy Lite

L’azienda di Pordenone specializzata in prodotti smart e green presenta su Kickstarter l’evoluzione del suo apprezzatissimo purificatore

Vitesy dopo il successo di Shelfy (qui la nostra recensione) ha presentato Shelfy Lite, il purificatore per frigorifero più compatto nelle dimensioni ma potente nella tecnologia. Un prodotto nato dall’esigenza di creare un dispositivo più accessibile senza compromettere la qualità e l’efficacia della tecnologia.

Le caratteristiche principali

Shelfy Lite ha un design essenziale e, rispetto al primo modello, una configurazione completamente ripensata. È disponibile in tre varianti di colore (space grey, pesca e verde lime) e integra una nuova camera fotocatalitica potenziata da una luce LED blu che ne amplifica l’efficacia. Una tecnologia naturale e avanzata, spiegano da Vitesy, che consente di raddoppiare durata e freschezza di frutta e verdura, abbattere la carica batterica e fungina, i composti organici volatili e i cattivi odori andando così a migliorare concretamente la salubrità dell’ambiente del frigorifero. Riprogettata anche la ventilazione e ottimizzata la direzionalità del flusso d’aria. Migliora anche l’efficienza energetica. Infine, la tecnologia si fonde con la sostenibilità perché il prodotto è completamente riciclabile e riparabile. Il nuovo Shelfy Lite è disponibile in pre-ordine su Kickstarter al prezzo speciale di 64 euro e l’arrivo sul mercato è previsto per novembre 2025.